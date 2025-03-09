Как информирует «НБН» со ссылкой на YouTube-канал «Суспільне.Новини», от представителя 13 бригады Нацгвардии «Хартия» Владимира Дегтярева прозвучало заявление, объясняющее, почему в течение последних дней, российские захватчики сами приходят к защитникам Харьковщины для сдачи в плен.

Исходя из слов Дегтярева, несколько таких пленных россиян, пожаловались на постоянные обстрелы и нечеловеческие условия, в которых «освободителям» приходится находиться на поле боя. В частности, речь идет о холоде, дефиците воды и продовольствия, а также отсутствии электрогенераторов. Все данные предпосылки/факторы приводят к тому, что захватчики, в конце концов, делают правильный выбор, и добровольно сдаются нацгвардейцам.

Представитель «Хартии» добавил, что вражеские пехотинцы не имеют достаточной боевой подготовки (таких вояк обучают 2 недели на и бросают в бой), и являются бывшими заключенными, подписавшими 6-месячные контракты с МО РФ в надежде получить «свои несколько сотен тысяч рублей» и выйти на волю. Однако, в итоге оказывается — контракты бессрочные.

Ранее мы писали о том, сколько россиян дезертировало из армии Путина за три года войны.