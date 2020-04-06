Бортник рассказал, когда Зеленский отправится в отставку: политолог о напряженной ситуации в стране

Президент Украины Владимир Зеленский, а также само правительство может уйти в отставку при определенных обстоятельствах в стране. В частности, если в стране будет кризис, а правительство покажет свою несостоятельность, президент Украины и премьер-министр будут первыми, кто уйдут в отставку.

Такое мнение выразил украинский политолог Руслан Бортник, передает «НБН» со ссылкой на интервью Politeka.

«В данный момент ни один специалист не сможет дать полный прогноз, что может случится скоро с Зеленским и украинским парламентом. Когда они уйдут в отставку – назвать число, дату невозможно. Но можно сказать одно – судьба нынешнего парламента в его собственных руках. Если он продемонстрирует свою эффективность, то сможет продержаться до конца своего предназначенного срока», — сообщил Бортник.

После этих слов Бортник сосредоточил внимание на самом Зеленском. По его словам, нынешний президент Украины не держится всевозможными способами за собственное кресло.

«В данный момент очень маловероятно, что Зеленский скоро уйдет в отставку. Но в стране может развиваться кризис. Если он сильно аукнется на Украине, то президент просто будет вынужден уйти в отставку. Не исключаю, что будут даже проведены внеочередные выборы нового президента и парламента максимум до осени», — подытожил Бортник.

Напомним, Пушилин решил спасать «ДНР» от коронавируса: террорист отличился необычным заявлением об особенностях «республики».