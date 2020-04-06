Это будет полное фиаско для Козака – информационный ресурс из ОРДЛО сообщил, какого события в Украине опасается Кремль

В Кремле обеспокоены тем, что, президент Украины Владимир Зеленский может отправить в отставку руководителя Офиса президента Андрея Ермака, после скандала с его братом. Информационный ресурс «Луганский инсайд» пишет, что отставка Андрея Ермака обнулит все договоренности по Донбассу между заместителем администрации президента РФ Дмитрием Козаком и Андреем Ермаком.

Об этом сообщил портал DonPress, сославшись на информационный ресурс «Луганский инсайд», передает НБН.

«Луганский инсайд» пишет о том, что в Кремле обеспокоены событиями, которые происходят вокруг главы Офиса президента Украины и его брата. Ведь существует вероятность, что Андрей Ермак может уйти в отставку. Дмитрий Козак понимает, что увольнение Андрея Ермака поставит крест на всех переговорах по Донбассу. «Луганский инсайд» пишет, что «Россия пошла на некие уступки Украине и лично господину Ермаку».

«Если Ермака отправят в отставку, то это будет провал, о прогрессе можно будет забыть. Для Дмитрия Козака – это будет полное фиаско по украинскому направлению», — сообщает «Луганский инсайд».

По информации ресурса, если Андрей Ермак уйдет с должности главы ОП, то господину Козаку «придется менять тактику и стратегию по Донбассу». Информационный ресурс отметил, что в Кремле надеются, что те, событие, которые сейчас происходят вокруг Ермака, не приведут к его отставке.

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