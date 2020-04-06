Климкин назвал следующую цель Путина в Украине после Донбасса: подробности

Главное Политика
Родион Власов0
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Российская Федерация не намерена останавливать свою агрессию только на Донбассе и Крымском полуострове. Она, как стало известно, намерена пойти куда дальше, захватив южную часть Украины и некоторые ее восточные города.

Павел Климкин
Павел Климкин. Фото — 5.UA

Такое мнение выразил бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает «НБН» со ссылкой на «Обозреватель».

«Юг Украины больше интересует президента РФ. Владимир Путин считает, что это часть Новороссии. В ее часть должны входить Одесса, Николаев, Херсон и Запорожье. И это еще как минимум», — сообщил в самом начале Климкин.

Экс-глава МИДа выразил уверенность в том, что Путин заинтересован в том, чтобы контролировать Черное море. Кроме того, как считает Климкин, Путин намеревается сделать коридоры и на суше.

«Агрессия ведь не только распространилась на Крым. Мы видим след Кремля и в Приднестровье, которую никто не признает уже очень долго. Россия нацелена и на Молдову. Именно она замкнет Новороссию», — подытожил он.

Напомним, нардепов срочно созывают в Раду: будут приняты судьбоносные решения для Украины.


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