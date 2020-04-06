Климкин назвал следующую цель Путина в Украине после Донбасса: подробности

Российская Федерация не намерена останавливать свою агрессию только на Донбассе и Крымском полуострове. Она, как стало известно, намерена пойти куда дальше, захватив южную часть Украины и некоторые ее восточные города.

Такое мнение выразил бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает «НБН» со ссылкой на «Обозреватель».

«Юг Украины больше интересует президента РФ. Владимир Путин считает, что это часть Новороссии. В ее часть должны входить Одесса, Николаев, Херсон и Запорожье. И это еще как минимум», — сообщил в самом начале Климкин.

Экс-глава МИДа выразил уверенность в том, что Путин заинтересован в том, чтобы контролировать Черное море. Кроме того, как считает Климкин, Путин намеревается сделать коридоры и на суше.

«Агрессия ведь не только распространилась на Крым. Мы видим след Кремля и в Приднестровье, которую никто не признает уже очень долго. Россия нацелена и на Молдову. Именно она замкнет Новороссию», — подытожил он.

Напомним, нардепов срочно созывают в Раду: будут приняты судьбоносные решения для Украины.