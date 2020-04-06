Снимут ли санкции с РФ в условиях пандемии коронавируса: представитель Еврокомиссии дал ответ

Официальный представитель Еврокомиссии Питер Стано заявил, что Европейский Союз не будет снимать санкции с РФ в условиях пандемии коронавируса.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на «Европейскую Правду».

Официальный представитель Еврокомиссии Питер Стано, сегодня, 6 апреля, на видеобрифинге в Брюсселе заявил, что экономические санкции стран Запада против России «не мешают РФ бороться с пандемией коронавируса». Он объяснил, что данные экономические ограничения действуют против компаний и лиц, которые связанные с незаконной аннексией Крымского полуострова, поэтому они никак не могут сказаться на борьбе РФ с пандемией коронавируса.

Стано заявил, что экономические ограничения против РФ, которые были введены из-за аннексии Крымского полуострова и агрессии на Донбассе, остаются в силе.

Стоить отметить, что представитель Еврокомиссии заявил, что санкции стран ЕС не запрещают РФ гуманитарную помощь, которая направленная на борьбу с коронавирусом.

Как известно, ранее РФ заявляла о том, что санкции Запада «препятствуют эффективной борьбе с коронавирусом». Кроме того, глава МИД РФ Сергей Лавров даже обратился к Вашингтону с требованием «снять антигуманные санкции».

Но, страны ЕС и США совместно заявили, что санкции против РФ будут действовать.

Напомним, что экономические ограничения против Кремля были введены еще в 2014 году из-за аннексии украинского полуострова Крым и военной агрессии на Востоке Украины.

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