Зеленский может переиграть Путина: Невзоров раскрыл слабое место президента РФ (видео)

Стало известно о том, что Владимир Зеленский может переиграть российского лидера на политической арене. Однако напрямую он этого не сможет сделать, поскольку силы будут совершенно неравны. Это будет возможно только при политической маневренности и ловкости президента Украины.

Такое мнение выразил российский журналист Александр Невзоров, передает «НБН» со ссылкой на интервью «Гордон».

«Маленький Давидик как-то сумел переиграть огромного и опасного бойца по имени Голиаф. Нужно понимать, что карта может лечь по-разному. Учитывать нужно и то, в каком состоянии находится старый боец, то есть Владимир Владимирович. Безусловно, напрямую Зеленский вряд ли сумеет справиться», — сообщил Невзоров, отвечая на вопрос о том, может ли Зеленский переиграть Путина.

Тем не менее после этих слов Невзоров сказал, что это возможно благодаря политической ловкости. Он снова привел в пример Давида, которым, по его словам, является Зеленский, что сможет «залимонить» в лоб Голиафу Путину камень.

«Впрочем, я ничего не могу сказать по поводу Зеленского. У меня нет мнения насчет его личности, поскольку мы не знакомы. Не имею обыкновения говорить при таком раскладе вещей», — подытожил Невзоров.

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