Портнов заявил о «начале войны» против генпрокурора Венедиктовой

Политика
Христина Качоровська0
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Заместитель глава Администрации президента во времена Януковича, скандальный Андрей Портнов сделал неожиданное заявление в отношении нового генпрокурора Ирины Венедиктовой.

Ирина Венедиктова
Ирина Венедиктова. Фото — 24tv.ua

Об этом Андрей Портнов поведал у себя в Telegram, пишет «НБН«.

По его словам, он начал документировать все противозаконные действия Ирины Венедиктовой, когда она проводила конкурсы в Госбюро расследований:

«Все незаконные манипуляции в ГБР были совершены в декабре 2019 — январе 2020 года. Как только она уйдет в отставку с поста Генпрокурора Украины, мы будем настаивать, чтобы ей вручили подозрения и обвинительные акты по этим эпизодам».

Напомним, ранее мы писали, что Венедиктова рассказала о своих связях с Портновым.


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