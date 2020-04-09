Портнов заявил о «начале войны» против генпрокурора Венедиктовой

Заместитель глава Администрации президента во времена Януковича, скандальный Андрей Портнов сделал неожиданное заявление в отношении нового генпрокурора Ирины Венедиктовой.

Об этом Андрей Портнов поведал у себя в Telegram, пишет «НБН«.

По его словам, он начал документировать все противозаконные действия Ирины Венедиктовой, когда она проводила конкурсы в Госбюро расследований:

«Все незаконные манипуляции в ГБР были совершены в декабре 2019 — январе 2020 года. Как только она уйдет в отставку с поста Генпрокурора Украины, мы будем настаивать, чтобы ей вручили подозрения и обвинительные акты по этим эпизодам».

Напомним, ранее мы писали, что Венедиктова рассказала о своих связях с Портновым.