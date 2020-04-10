Михаил Саакашвили хочет баллотироваться в мэры Одессы от «Слуги народа» — СМИ

Бывший президент Грузии и экс-глава Одесской ОГА намерен вернуться в политику. На сей раз он нацелился на мэрское кресло уже знакомой для себя Одессы.

Об этом сообщает «НБН» ссылаясь на Telegram-канал «Резидент«.

По данным их источника, на Банковой сейчас идут переговоры между Саакашвили и Офисом президента:

«Саакашвили хочет баллотироваться в мэры Одессы от партии «Слуга народа». Его лично поддерживает Юлия Ковалив, а в Одессе поддерживают бизнесмены Андрей Ставницер и Аднан Киван».

Напомним, ранее мы сообщали, что Верховный суд признал законным выдворение Саакашвили из Украины.