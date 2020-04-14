Допрос Татьяны Чорновол в ГБР: подозреваемая отказалась отвечать на вопросы следователя
Бывшая народная избранница Татьяна Чорновол, которую подозревают в умышленном убийстве во время Революции Достоинства, пришла на допрос в ГБР, но отвечать на вопросы не стала.
Об этом пишет «НБН» ссылаясь на пресс-службу Госбюро расследований.
Там сообщили, что 14 апреля состоялся допрос Татьяны Чорновол, которую подозревают в умышленном убийстве, совершенного по предварительному сговору группой лиц, опасным для жизни многих способом:
«Во время допроса подозреваемая Чорновол, ссылаясь на 63 статью Конституции Украины, отказалась отвечать на вопрос следователя».
❗️ Слідчі ДБР допитали підозрювану громадянку Чорновол14 квітня 2020 року в теруправлінні ДБР, розташованого у місті…
Gepostet von Державне бюро розслідувань am Dienstag, 14. April 2020
Напомним, ранее мы сообщали, меру пресечения для Чорновол будет избирать судья Вовк.