Допрос Татьяны Чорновол в ГБР: подозреваемая отказалась отвечать на вопросы следователя

Политика
Христина Качоровська0
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Бывшая народная избранница Татьяна Чорновол, которую подозревают в умышленном убийстве во время Революции Достоинства, пришла на допрос в ГБР, но отвечать на вопросы не стала.

Татьяна Чорновол
Татьяна Чорновол. Фото — 5.ua

Об этом пишет «НБН» ссылаясь на пресс-службу Госбюро расследований.

Там сообщили, что 14 апреля состоялся допрос Татьяны Чорновол, которую подозревают в умышленном убийстве, совершенного по предварительному сговору группой лиц, опасным для жизни многих способом:

«Во время допроса подозреваемая Чорновол, ссылаясь на 63 статью Конституции Украины, отказалась отвечать на вопрос следователя».

❗️ Слідчі ДБР допитали підозрювану громадянку Чорновол14 квітня 2020 року в теруправлінні ДБР, розташованого у місті…

Gepostet von Державне бюро розслідувань am Dienstag, 14. April 2020

 

Напомним, ранее мы сообщали, меру пресечения для Чорновол будет избирать судья Вовк.


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