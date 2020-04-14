Рейтинг политсил: «Слуга народа» теряет поддержку, а доверие к «Евросолидарности» растет

Главное Политика
Христина Качоровська0
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Если бы парламентские выборы в Украине прошли в ближайшее воскресение, то в Верховную Раду прошли бы всего 4 партии.

Верховная Рада
Верховная Рада. Фото — ua.news

Об этом свидетельствует соцпросос, проведенный соцгруппой «Рейтинг«, пишет «НБН«.

Так, по новым данным, рейтинги украинских политсил выглядит так:

  • «Слуга народа» — 38,1% (было 43,16%)
  • «Европейская солидарность» — 15,4% (было 8,10%)
  • «Оппозиционная платформа-за жизнь» — 14,1% (было 13,05%)
  • ВО «Батькивщина» — 9,1% (было 8,18%)

Это единственные партии в Украине, которые имеют рейтинг выше 5%, необходимых для вхождения в парламент.
Поддержка других украинских партий разделилась так:

  • «Голос» — 3%
  • «Партия Шария» — 2,9%
  • «Радикальная партия» — 2,8%
  • ВО «Свобода» — 1,9%
  • «Оппозиционный блок» — 1,8%
  • «Сила и честь» — 1,7%
  • «Украинская стратегия» — 1,7%
  • «Гражданская позиция» — 0,9%
  • «Самопомощь» — 0,9%
  • Другая партия — 5,5%
  • Трудно ответить — 22,6%
  • Не пойду на выборы — 13,6%

Соцопрос проводился в период с  10 по 12 апреля. Методом телефонного интервью было опрошено 2000 респондентов со всей территории Украины (кроме ОРДЛО и АР Крым).

Напомним, ранее мы писали, что рейтинг Зеленского упал к 46%.


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