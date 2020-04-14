Рейтинг политсил: «Слуга народа» теряет поддержку, а доверие к «Евросолидарности» растет
Если бы парламентские выборы в Украине прошли в ближайшее воскресение, то в Верховную Раду прошли бы всего 4 партии.
Об этом свидетельствует соцпросос, проведенный соцгруппой «Рейтинг«, пишет «НБН«.
Так, по новым данным, рейтинги украинских политсил выглядит так:
- «Слуга народа» — 38,1% (было 43,16%)
- «Европейская солидарность» — 15,4% (было 8,10%)
- «Оппозиционная платформа-за жизнь» — 14,1% (было 13,05%)
- ВО «Батькивщина» — 9,1% (было 8,18%)
Это единственные партии в Украине, которые имеют рейтинг выше 5%, необходимых для вхождения в парламент.
Поддержка других украинских партий разделилась так:
- «Голос» — 3%
- «Партия Шария» — 2,9%
- «Радикальная партия» — 2,8%
- ВО «Свобода» — 1,9%
- «Оппозиционный блок» — 1,8%
- «Сила и честь» — 1,7%
- «Украинская стратегия» — 1,7%
- «Гражданская позиция» — 0,9%
- «Самопомощь» — 0,9%
- Другая партия — 5,5%
- Трудно ответить — 22,6%
- Не пойду на выборы — 13,6%
Соцопрос проводился в период с 10 по 12 апреля. Методом телефонного интервью было опрошено 2000 респондентов со всей территории Украины (кроме ОРДЛО и АР Крым).
Напомним, ранее мы писали, что рейтинг Зеленского упал к 46%.
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