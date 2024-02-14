О том, как выглядит тройка наиболее «крутых», вовсе не обязательно игровых, но уж точно «быстрых» смартфонов, пишет «НБН», ссылаясь на материал iTECHua.

На первом месте, предсказуемо, расположился iPhone 15 Pro Max: поскольку ажиотаж на эти «гаджеты» уже спал, устройство от компании из Купертино можно приобрести по вполне демократичной стоимости — от 50 000 гривен. Данный смартфон отличается «мощным» процессором Apple A17-Pro, потенциала которого хватает даже на запуск ААА-игр, таких, как Resident Evil 4 Remake или Death Stranding.

Фото — itechua.com

Второе место — у HONOR Magic V2 (также от 50 000 гривен), являющегося первым складным смартфоном с толщиной менее 1 сантиметра, и это, не учитывая процессора Snapdragon 8 Gen 2, сочетающегося с 16 ГБ оперативной памяти.

Фото — itechua.com

Третье место — у Samsung Galaxy S24 Ultra (от 58 000 гривен), в который установлен новейший процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, 12 ГБ оперативной памяти и 6,8-дюймовый дисплей Dynamic AMOLED 2X с частотой обновления кадров в 120 Гц. Кроме того, благодаря встроенному искусственному интеллекту, взаимодействие смартфона с ПО выходит на совершенно новый уровень.

Фото — itechua.com

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