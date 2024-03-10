Так, в новом законе Украины про мобилизацию народные депутаты урегулируют вопросы относительно людей, имеющих инвалидность, а также лиц, которые за ними ухаживают. Кроме того, якобы будет оставлена отсрочка от призыва для аспирантов всех форм обучения, о чем пишет «НБН» со ссылкой на сообщение главы фракции «Слуга народа» в ВРУ Давида Арахамии.

В своем сообщении Давид Арахамия отметил, что для всех, кто продолжает разгонять «зраду», вопрос относительно людей с первой, второй и третьей группами инвалидности будет урегулирован. В нынешнем законодательстве предусмотрен один ухаживающий на одного человека с инвалидностью по его выбору. Только так, и не иначе. Политик добавил, что речь идет не о «постоянном уходе», а просто об уходе.

Кроме того, народный депутат ВРУ добавил, что на следующий неделе парламентарии начнут рассмотрение поправок к мобилизационному проекту закона, и эти правки они будут отстаивать.

Касательно вопроса с аспирантами, Давид Арахамия отметил, что независимо от формы обучения, будет урегулирован вопрос предоставления им отсрочки от мобилизации. Изначально правительственный проект закона предлагал оставить отсрочку исключительно у аспирантов-бюджетников.

Напомним, ранее мы уже писали об исключенных ограничениях, уточнив детали по блокировке счетов.