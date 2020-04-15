Новый сепаратизм в Украине: некомпетентность властей может привести к жестким мерам отдельных регионов

Руководитель стратегической группы SOFIA, известный политолог и философ Андрей Ермолаев заявил о том, что некомпетентность команды нынешнего президента Украины Владимира Зеленского может привести к новому сепаратизму.

Об этом он заявил в интервью изданию «Факты», передает «НБН».

Эксперт убежден, что в кризисных условиях растет авторитет местных властей, ведь на президента надежды народа не оправдываются. Местные власти начинают пользоваться большим авторитетом, чем власти центральные.

«Ситуация в которой страх и негативные ожидания столь длительное время лишь усиливаются, люди все меньше думают об общегосударственных ценностях и все больше о безопасности и благополучии в своих населенных пунктах. Надежды на нынешнего президента не оправдались. Консервативные идеи, зацикленные на местных проблемах, уже давно не были столь сильны», — заявил Ермаков.

Он отмечает, что тенденции к сепаратизму будут набирать обороты по мере приближения местных выборов.

Напомним, как сообщалось ранее, РФ спасает террористов «ДНР»: Пушилин получил важную материальную поддержку.