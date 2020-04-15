Внеочередное заседание парламента состоится 16 апреля: нардепам предстоит рассмотреть 5 законопроектов

О завтрашнем заседании и его повестке дня сообщил народный избранник от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко.

Об этом передает «НБН«.

Гончаренко сообщил, что внеочередное заседание парламента пройдет в четверг, 16 апреля, начало в 13:00. Депутаты рассмотрят 5 законопроектов, но среди них нет так называемого «антиколомойского» закона.

Но есть законопроект No 1043, который должен запретить «законодательный спам». Документ предусматривает, что один депутат не сможет регистрировать проект постановления об отмене решений парламента. Это можно будет сделать лишь при поддержке 150 депутатов. Этот проект закона будут рассматривать во втором чтении.

Также, нардепам надо рассмотреть изменения в регламент ВР. В частности, новая норма предусматривает, что во время рассмотрения законопроекта во втором чтении, нужно 150 голосов, чтобы начать обсуждение поддержанных и отклоненных комитетом правок.

Далее депутаты рассмотрят во втором чтении проект закона No 2653 » О внесении изменений в ЗУ «О местном самоуправлении»».

Также, на голосование поставят законопроект No 2398-д «Об оборонных закупках», также во втором чтении.

В первом чтении нардепы должны рассмотреть проект закона No 2654 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты по вопросу усиления защиты телекоммуникационных сетей».

Помимо этого, на повестке дня ратификация договора о гранте Фонда Е5Р между Украиной и Европейским инвестиционным банком.

Напомним, ранее мы писали, что внеочередное заседание ВР, запланированное на 15 апреля, не состоится.