Кремль вводит войска в Чечню: Кадыров в ответ побрил голову налысо

В понедельник 20 апреля в Надтеречный район Чечни, граничащий с Ингушетией, Северной Осетией и Ставропольем были введены российские федеральные войска. В СМИ опубликовали видео со скоплениями «Уралов» и военных палаточных городков в окрестностях сел Братское, а также Бено-Юрт, Знаменское.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на dialog.ua.

А на следующий день глава Чеченской республики Рамзан Кадыров разместил свое видео с побритой налысо головой и призвал мужчин последовать его примеру. Как объяснил сам Кадыров, сделал он это в связи с тем, что в условиях карантина в России, все парикмахерские в Чечне закрыты, и он якобы решил «вспомнить традиции».

Такую выходку неоднозначно восприняли пользователи соцсетей. Подхалимы пишут главе Чечни комплименты, оппоненты же подчеркивают нелепость его поступка, а некоторые вообще видят в этом недобрый знак.

Многие не исключают, что введение войск Москвой в Чечню связано с недавним конфликтом между Кадыровым и премьер-министром Мишустиным, когда глава Чечни не только закрыл границу Республики, но и отказался выполнять указания Центра, заявив, что он является хозяином региона и никому подчиняться не собирается.

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