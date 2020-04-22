Полностью согласен с Зеленским о назначении Саакашвили — Береза

Политика
Христина Качоровська0
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Бывший народный избранник иронично отметил, что если кто-то и поможет Зеленскому обвалить рейтинг — то это именно Саакашвили.

Борислав Береза
Борислав Береза. Фото — censor.net.ua

Об этом Борислав Береза написал у себя в Telegram-канале, пишет «НБН«.

«Полностью солидарен с Зеленским в его желании пропихнуть Саакашвили хоть кем-нибудь в правительство. Если кто-то и поможет ускорить обвал Зеленского — то это только Михаил Саакашвили. Зеленский решил прыгнуть на грабли Порошенко. Просто аплодирую стоя. Это гениально».

Напомним, ранее мы сообщали, что Саакашвили хотят назначить вице-премьер-министром по вопросам реформ.


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