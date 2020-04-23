30 апреля состоится видеоконференция представителей Нормандского саммита на уровне министров

Политика
Христина Качоровська0
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Данную информацию уже подтвердил источник в Министерстве иностранных дел Украины. Именно главы МИД Украины, Германии, Франции и России будут вести онлайн-переговоры.

Флаги стран-участниц Нормандского саммита
Флаги стран-участниц Нормандского саммита. Фото — detector.media

Об этом сообщает «НБН» ссылаясь на «РБК-Украина«.

Инсайдер в украинском МИД подтвердил, что 30 апреля состоится видеоконфренция со странами-участниками Нормандского формата на уровне министров. Ранее эту информацию поведали в МИД Германии:

«Да, это правда. 30 апреля главы МИД Украины, Франции, Германии и России будут вести переговоры в формате видеоконференции. Последним на такую встречу согласился глава российского МИД Сергей Лавров».

Напомним, ранее мы писали, что в апреле Нормандского саммита не будет.


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
загрузка...

Похожие материалы

Лукашенко пожаловался, что Порошенко считает его «пророссийским»

Дмитрий Климов

Суд в Симферополе арестовал экс-президента Крыма Мешкова — Акимов

Дмитрий Климов

НАТО требует от РФ прекратить вмешательство в Украине — посол США

Дмитрий Климов

Добавить комментарий