30 апреля состоится видеоконференция представителей Нормандского саммита на уровне министров
Данную информацию уже подтвердил источник в Министерстве иностранных дел Украины. Именно главы МИД Украины, Германии, Франции и России будут вести онлайн-переговоры.
Об этом сообщает «НБН» ссылаясь на «РБК-Украина«.
Инсайдер в украинском МИД подтвердил, что 30 апреля состоится видеоконфренция со странами-участниками Нормандского формата на уровне министров. Ранее эту информацию поведали в МИД Германии:
«Да, это правда. 30 апреля главы МИД Украины, Франции, Германии и России будут вести переговоры в формате видеоконференции. Последним на такую встречу согласился глава российского МИД Сергей Лавров».
Напомним, ранее мы писали, что в апреле Нормандского саммита не будет.