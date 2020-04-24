В Офисе президента не будут просить голосовать за Саакашвили — источник

Политика
Христина Качоровська0
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Депутатам от «Слуги народа» позволят самим принять решение в отношении возвращения Саакашвили в украинскую политику.

Офис президента Украины
Офис президента Украины. Фото — 5.ua

Об этом пишет «НБН» ссылаясь на Telegram-канал «Легитимный«.

По данным их источника, на Банковой самоустранились от продвижения Михаила Саакашвили. Теперь всё в руках экс-президент Грузии — если сможет убедить «слуг» проголосовать за себя, то займет пост в правительстве:

«Офис президента отдал всю ситуацию Саакашвили и «слугам» в руки. Михо придется самому убеждать нардепов в своей эффективности. Но шансов у него мало… Большая часть депутатов не верят ему».

Напомним, ранее мы сообщали, что Саакашвили прибыл на встречу со «Слугами народа».


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
загрузка...

Похожие материалы

Следующее вторжение России в Украину может зависить от Трампа — Washington Post

Дмитрий Климов

Суд обязал ОИК на 210-м округе признать недействительным голосование на одном участке

Дмитрий Климов

Чем Путин собирается пугать Зеленского – возможна ли полномасштабная война двух стран

Родион Власов

Добавить комментарий