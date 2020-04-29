Отказ Киева от прямых переговоров очень раздражает Кремль: Тука

Экс-глава Луганской области Георгий Тука считает, что стремление президента Зеленского провести очередную Нормандскую встречу понимают в Кремле и пытаются использовать в своих собственных целях.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на donpress.com.

По мнению Туки, в сложившейся ситуации проведение новой встречи в Нормандском формате может превратиться для украинского президента просто в мечту.

Глава МИД РФ Сергей Лавров в очередной раз потребовал прямых переговоров представителей Киева с руководством так называемых квазиреспублик.

«Отказ Киева начинать переговоры очень раздражает Кремль», — отметил Тука.

Также он отметил, что параллельно с этим в Москве продолжают отчаянно сопротивляться появлению международных миротворцев на Донбассе.

Таким образом, не желая видеть иностранцев в зоне конфликта, Москва пытается сместить акценты в переговорах.

Кремль пытается навязать, чтобы судьбу Донбасса обсуждали и решали Украина с «ЛДНР», а Германия, Франция и Россия были лишь наблюдателями за ходом этого процесса.

Тука считает, что ради предстоящей встречи в «нормандском формате», Зеленский не будет выполнять требования Кремля, понимая риски такого ультиматума.

Ранее сообщалось о том, что такого в истории РФ еще не было.