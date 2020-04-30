Встреча глав МИД «нормандской четверки»: Кулеба рассказал об итогах переговоров по урегулированию конфликта на Донбассе

Как известно, сегодня состоялась встреча глав МИД стран «нормандской четверки». Из-за пандемии коронавируса дипломаты общались в режиме видеоконференции. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал об итогах переговоров.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на информационное агенство «УНН».

Сегодня, 30 апреля, состоялась видеоконференция глав МИД стран «нормандской четверки». Об итогах переговоров рассказал руководитель МИД Украины Дмитрий Кулеба. Кулеба отметил, что позиция Украины по урегулированию конфликта на Донбассе осталась неизменной, и ее поддерживают Германия и Франция. По словам Кулебы, Украины готова и к дальнейшему диалогу, но будет строго придерживаться «красных линий».

«Наша позиция осталась неизменной и ее полностью поддерживают партнеры из Германии и Франции, о том, что у нас в ТКГ , в которой присутствует РФ — как страна-агрессор, Украина — как государство, что защищается от агрессии и ОБСЕ — как посредник остается ключевым механизмом для взаимоприемлемых решений, которые должны вести нас к прекращению войны и деоккупации нашей территории», — заявил министр.

Кулеба отметил, что во время переговоров его российский коллега Сергей Лавров пытался сместить акценты переговоров. По словам украинского министра, господин Лавров поднял тему создания Консультативного совета и заявлял о том, что Украина должна вести прямые переговоры с ОРДЛО.

В свою очередь украинский министр заявил, что Украина готова вести прямой диалог с жителями оккупированных территорий, но никогда не сядет за стол переговоров с российскими наемниками.

По словам руководителя МИД Украины, стороны обсудили вопрос безопасности на оккупированной территории Донбасса. Министр заявил, что стороны должны обсудить вопрос прекращения огня на Донбассе в рамках переговоров ТКГ.

«Сегодня мы в основном обсуждали вопросы безопасности, и это еще раз показывает, что любая политическая дискуссия, и в «нормандском формате» базируется на принципе сначала «безопасность». Мы достигли договоренности о том, что ТКГ должна как можно скорее обсудить детали провозглашения всеобъемлющего прекращения огня и определить дату, когда такое прекращение огня будет введено», — отметил министр.

Кроме того, министр отметил, что дипломаты подняли еще один очень важный вопрос – ситуацию с коронавирусом на оккупированных территориях.

Также министры иностранных дел Украины, Германии, Франции и РФ обсудили работу ОБСЕ на оккупированных территориях, выплату пенсий жителям ОРДЛО и обмен пленными.

Стоить отметить, что министры обсуждали вопрос урегулирования конфликта на Донбассе полтора часа.

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