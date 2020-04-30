Меркель не пригласила Путина в Берлин на 75-ю годовщину окончания Второй мировой войны: стала известна причина

Канцлер Германии Ангела Меркель не стала приглашать президента РФ Владимира Путина в Берлин на годовщину окончания Второй мировой войны. Причина данного решения связанная с пандемией коронавируса.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на «Диалог. UA».

Стало известно о том, что Ангела Меркель не стала приглашать президента РФ Владимира Путина и высокопоставленных чиновников РФ на 75-ю годовщину окончания Второй мировой войны. Пресс-секретарь правительства Германии Ульрика Деммер сообщила, что 8 мая в Берлине пройдет очень скромная церемония по поводу окончания Второй мировой войны. По ее словам, Германия приняла решение не приглашать иностранные делегации. В мероприятии возьмут участие канцлер Ангела Меркель, президент Франк-Вальтер Штайнмайер и высокопоставленные чиновники Германии. Данное решение было принято в связи с пандемией коронавируса в мире.

А вот россСМИ уже поспешили возмутиться данным решением Берлина. СМИ в РФ пишут о том, что европейские страны хотят приуменьшить роль России во Второй мировой войне.

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