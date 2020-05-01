Возвращение Крыма и Донбасса: американский разведчик рассказал, готов ли Путин отдать Украине захваченные территории

Бывший заместитель главы ЦРУ Джек Девайн поделился свои мнением относительного того, готов ли президент РФ Владимир Путин во время пандемии коронавируса и экономического кризиса, вернуть Украине захваченные территории. Американский разведчик считает, что возвращение под юрисдикцию Украины аннексированного Крыма и оккупированного Донбасса случится не скоро.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на «LB.ua».

Бывший замглавы ЦРУ Джек Девайн считает, что президент РФ Владимир Путин не намерен отдавать Украине захваченные территории. Об этом свидетельствует то, что глава Кремля укрепляет свои позиции. Девайн отметил недавние изменения в Конституции РФ. По словам американского разведчика, новая редакция Конституции РФ демонстрирует то, что Путин не собирается отдавать захваченные территории.

«Конституция, которая внедряется в России, это формализованный документ, который лишь закрепляет реальность действующей системы, особенно идею того, что вы не можете уступить ранее захвачены территории. Путин просто фиксирует реальность и дает понять, что он не отдаст никаких территорий», — заявил Девайн.

Кроме того, он считает, что лидер Кремля еще долго будет при власти в России.

«Путин останется у власти, пока у него будет здоровье и желание. Он хорошо укрепил свои позиции»,- считает американский разведчик.

Девайн добавил, что падение цен на нефть, экономический кризис вызванный пандемией коронавируса, а также санкции стран Запада негативно влияют на РФ. Но, для Путина, как для человека, который усилил свои позиции, по словам экс-разведчика ЦРУ, это не станет вызовом.

«Путин – центр власти в России, и я не вижу того, что ему может быть брошен вызов, по крайней мере, сейчас», — отметил Девайн.

Ранее мы сообщали, что РФ применяет в аннексированном Крыму карательную психиатрию, США отреагировали.