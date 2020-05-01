РФ применяет в аннексированном Крыму карательную психиатрию: США выступили с заявлением

США осуждают применение Россией, так называемой карательной психиатрии в аннексированном Крыму по отношению к тем, кто выступает против аннексии полуострова.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на «Крым. Реалии».

Глава миссии США при ОБСЕ Джеймс Гилмор рассказал о негуманных действиях РФ в аннексированному Крыму. По его словам, российские спецслужбы применяют по отношению к крымским татарам и украинцам, которые не согласны с аннексией полуострова, карательную психиатрию.

Дипломат от имени США засудил антигуманные действия страны-агрессора:

«Мы осуждаем то, что Россия продолжает широко использовать карательную психиатрию в отношении крымчан, которые выступают против оккупации».

Кроме того Гилмор отметил, что согласно последней информации, на данный момент двое крымчан — Яшар Меудинов и Раим Айвазов удерживаются в психиатрических больницах аннексированного Крыма. По словам представителя США в ОБСЕ, их заключение в психиатрических больницах длится уже несколько недель.

Как известно, карательная психиатрия применялась к несогласным с политическим режимом в Советском Союзе.

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