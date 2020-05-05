Богдан предрек отставку Зеленского: неожиданное заявление бывшего главы ОПУ

На фоне слухов об отставке президента экс-глава ОПУ Андрей Богдан решил сделать достаточно громкое заявление. Он сообщил, что Владимир Зеленский вполне может досрочно сложить президентские полномочия. Досрочные выборы же, по словам Богдана, состоятся уже осенью 2020.

Об этой информации сообщили корреспонденты Ukrainianwall, сославшиеся на политический портал «Украина Сейчас», передает «НБН».

«Если выборы пройдут осенью, фаворитом на них станет юрист Андрей Портнов. Богдан и Портнов едины в критике президента Украины», — сообщил в самом начале портал.

Экспертов, в свою очередь, несколько удивило то, что Богдан сделал репост записи Портнова в соцсетях. При этом пост был достаточно резкий и с критикой Зеленского, а также его окружения. После этого был задан в редакции портала соответствующий вопрос: «Он действительно так считает?».

«Богдан написал, что у них во всю идет президентская компания. Портнов, по его заявлениям, уже успел вырваться вперед. Удивительно то, что у нас во время майских праздников уже образовался новый тандем», — написали корреспонденты портала.

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