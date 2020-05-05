Пока мы при власти реванша не будет — Арахамия считает «Слугу народа» полностью проукраинской партией

По словам Давида Арахамии, нет никаких оснований говорить о возвращении ко власти людей Януковича или разворота Украины к России.

Об этом он рассказал в интервью изданию «НВ«, пишет «НБН«.

Глава фракции «Слуга народа» отметил, они не допустят никакого реванша, ведь внутри фракции исключительно проукраинские настроения:

«Я вообще не вижу никакого реванша. Я знаю, что творится в нашей партии, о каком реванше идет речь? Он просто невозможен».

Арахамия признал, что есть во фракции некоторые люди, которые «громче всех кричат», но они уж точно не выражают позицию всё партии:

«Вы же берете во внимание слова тех, кто громче орет. Они блогеры. Их все читают и начинают думать, что их позиция — это позиция всех в «СН». Но это далеко не так».

Нардеп особо подчеркнул, что большинство во фракции «Слуга народа» — это полностью проукраинские люди:

«Я ни о чем не беспокоюсь, я знаю о внутреннем состоянии фракции. У нас очень много людей из Западной Украины… Они просто разорвут того, что захочет реванша».

Напомним, ранее мы писали, что Борислав Береза назвала Давида Арахамию дебилом.