Если человек дебил, то это проявляется во всем — Береза обвинил Арахамию в политической некомпетентности

Бывший народный избранник Борислав Береза возмущен тем, как Давид Арахамия реагирует на возможный дипломатический скандал с Грузией.

Своим мнением Береза поделился у себя в Telegram, пишет «НБН«.

Как известно, в Грузии с предосторожностью отнеслись к новости о том, что украинским вице-премьером может стать Михаил Саакашвили. В Грузии такое назначение назвали «недружеским шагом».

На возможный дипломатический скандал отреагировал глава фракции «СН» Давид Арахамия. По его мнению, опасаться заявлений Грузии не стоит, ведь это же просто Грузия, а не США:

«Если у нас появятся дипломатические проблемы, то у Грузии они будут куда-серьезнее. Это же не США нам обещают дипломатические проблемы. Это всего лишь Грузия. Надо помнить об этом».

Такое заявление вызвали бурный всплеск эмоций у Борислава Березы. По мнению экс-нардепа, Давид Арахамия регулярно демонстрирует «свой примитивизм и глупость»:

«Вот если человек дебил, то он проявляет это во всем. Арахамия видимо забыл, что является лицом самой большой фракции в парламенте, раз позволяет себе такие выражения в сторону другой страны. Я себе представляю, как Германия, Франция или Чехия говорят «зачем считаться с Украиной, это же не США». Арахамия — это феерический дебил. Ему мало было ляпнуть о Словении и едва не испортить с ней дипломатические отношения. Он решил вновь открыть свой рот, чтобы нагадить».

Напомним, ранее мы писали, что Грузия отозвала своего посла с Украины.