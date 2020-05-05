Руководство РФ станет намного сговорчивее – Шендерович назвал условия, при которых Россия вернет Украине Крым

Российский писатель-сатирик, журналист Виктор Шендерович считает, что Крым может вернуться под юрисдикцию Украины. Писатель озвучил условия, при которых РФ вернет Украине аннексированный полуостров.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на Politeka.

Российский писатель, журналист Виктор Шендерович считает, что РФ может вернуть Украине аннексированный полуостров Крым. По его словам, существует два сценария возвращения аннексированного полуострова под юрисдикцию Украины.

Первый – это смена власти в Кремле.

«Если вместо Путина окажется вменяемое руководство, тогда Россия может вернуть Крым», — считает писатель.

Второй сценарий – происходит «обрушение».

«Происходит обрушение, по советскому образцу. Когда в стране заканчивается еда, тогда и заканчивается гонка вооружений. Тогда руководство РФ станет намного сговорчивее, опасаясь голодных бунтов в стране. Какой из этих сценариев выберет история, я не знаю», — рассказал писатель.

Шендерович отметил, что второй сценарий маловероятный.

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