О том, что захватчики продолжат осуществлять идентичные атаки с воздуха, направленные не столько на критически важные объекты Украины, сколько на максимальную дестабилизацию обстановки в стране, пишет «НБН», ссылаясь на X-аккаунт Минобороны Великобритании.

Аналитики военной разведки Британии предполагают — подобная продолжительная пауза в нанесении ударов российской тактической авиацией, была напрямую связана со сложностями в управлении и планировании, в особенности, после ликвидации нескольких A-50 Украиной.

Кроме того, в Минобороны Великобритании полагают — Москва наверняка не прекратит совершать ракетные и дроновые атаки на критически важные объекты в Украине, стремясь сохранить высокую степень давления как на Киев, так и на местное население, то есть сформировав дополнительные «репутационные» риски для нашего правительства и усилив вероятность дестабилизации ситуации.

Отметим, что косвенно прогнозирование британской разведки подтвердилось — сегодня, 22-го марта, «вторая армия мира» вновь атаковала Украину более, чем 60 «Геранями-2/Шахедами» и почти 90 ракетами разнообразных типов, включая «Кинжалы», повредив ряд объектов энергоструктуры.

Ранее мы писали о том, сколько вражеских целей сегодня сбила ПВО Украины.