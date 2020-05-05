Россия вас кормила – депутат Госдумы РФ Толстой публично оскорбил Украину и Грузию

Политика
Ольга Гергелюк0
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Депутат Госдумы РФ Петр Толстой, который к слову еще и вице-спикер ПАСЕ,  публично оскорбил Украину и Грузию. Политик заявил, что Украина и Грузия — «это несостоявшиеся государства».

Петр Толстой
Депутат Госдумы РФ, вице-спикер ПАСЕ Петр Толстой. Фото — 24tv.ua

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на Politeka. 

Несмотря на свой статус вице-спикера ПАСЕ, депутат Госдумы РФ Петр Толстой позволил себе публичные оскорбления в адрес Украины и Грузии. Политик заявил, что «Украину и Грузию 25 лет кормила Россия», а вместо благодарности, эти страны, по словам Толстого, «называют РФ страной-агрессором».

«Россия вас кормила 25 лет, оплачивала вашу независимость. А теперь нас называют страной-агрессором», — заявил политик.

На этом Толстой не остановился и назвал Украину и Грузию «странами-инвалидами».

«Только благодаря России на карте мира, есть эти две страны, два злостных инвалида, государства, которые не состоялись», — заявил Толстой.

И напоследок вице-спикер ПАСЕ, предложил провести заседание ПАСЕ в оккупированному Крыму.

Ранее мы сообщали, что российский политик Багдасаров призвал Москву «прекращать игры с Украиной». 


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
загрузка...

Похожие материалы

Беспилотник США мониторит ситуацию на Донбассе

Дмитрий Климов

В оккупированном Крыму ФСБ вновь провела обыски

Дмитрий Климов

ЦИК обработала почти 80% протоколов за границей: «проходные» только три партии

Дмитрий Климов

Добавить комментарий