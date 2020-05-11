Новым министром культуры может стать Александр Ткаченко

Бывший гендиректор телеканала «1+1», а ныне нардеп от «Слуги народа» Александр Ткаченко может возглавить украинский Минкульт.

Об этом сообщает «НБН» ссылаясь на Telegram-канал «Легитимный«.

Как сообщает источник, в ОПУ сейчас начались переговоры о назначении Ткаченко на пост министра культуры:

«Александра Ткаченко рассматривают как самую подходящую кандидатуру на эту должность. Его стали привлекать к мероприятиям связанных с этой сферой. Также, не так давно Ткаченко был на встрече Ермака с представителями киноиндустрии».

Инсайдер добавил, что назначить Ткаченко планировали сразу после ухода экс-министра культуры Бородянского, но тогда депутат отказался. Сейчас, судя по всему, ситуация переигралась и Ткаченко пересмотрел перспективы на должности министра.

Напомним, ранее мы писали, что в ВР подали законопроекты, которые помогут культуре преодолеть последствия карантина.