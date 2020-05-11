У Зеленского есть раздражение из-за этого – Уманский назвал серьезную проблему президента Украины

Бывший министр финансов Игорь Уманский рассказал о работе с президентом Украины Владимиром Зеленским. По словам бывшего руководителя министерства финансов, он часто был свидетелем того, как глава государства на совещаниях провоцирует людей на определенные вещи.

Об этом Уманский рассказал в интервью для журналиста Дмитрия Гордона, сообщает «Реал», передает НБН.

Бывший министр финансов Игорь Уманский рассказал о работе с президентом Украины Владимиром Зеленским. По его словам, он познакомился с главою государства еще до его инаугурации. При этом, Уманский отметил, что с того момента, как Зеленский стал президентом, он изменился.

Также Уманский поделился информацией о том, как Владимир Зеленский проводит совещания. По его словам, украинский лидер может играть людьми, а иногда их провоцировать. Сам бывший министр не видит в этом ничего плохого. По его мнению, руководитель государства может так себя вести.

Экс-министр также отметил серьезную проблему, с которой столкнулся глава государства. По его словам, на совещаниях часто принимаются правильные решения, но как только все разошлись, то, по словам Уманского, на этом все и заканчивается.

«Поначалу я не мог понять, что происходит. Вроде все обо всем договорились, но никто ничего не выполняет. Думаю, что из-за этого у Зеленского есть непонимание и раздражение», — заявил Уманский.

По мнению Уманского, «обсуждать вопросы есть кому, а выполнять некому».

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