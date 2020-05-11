РФ будет делать все необходимое – Грызлов пообещал жителям ОРДЛО «наладить мирную жизнь» на Донбассе

Важное Политика
Ольга Гергелюк0
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Представитель РФ в ТКГ по урегулированию конфликта на Донбассе Борис Грызлов обратился к жителям ОРДЛО. Российский политик пообещал жителям ОРДЛО, что РФ в ТКГ сделает все необходимое, «чтобы прекратить боевые действия на Донбассе и наладить мирную жизнь».

Борис Грызлов
Представитель РФ в ТКГ Борис Грызлов. Фото — gazeta.ru

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на портал DonPress. 

Представитель РФ в ТКГ Борис Грызлов сегодня, 11 мая обратился к жителям ОРДЛО. Он заявил, что РФ поддерживает жителей Донбасса, которые по его словам, в условиях войны «отстаивают свои права». Также, по словам постоянного представителя РФ в ТКГ, жители «Л/ДНР» все эти годы «отстаивают свои тесные связи с РФ».

Грызлов заявил, что РФ никому не позволит решать судьбу Донбасса, без мнения его жителей. Кроме того, Грызлов заявил, что РФ намерена делать все необходимое для прекращения боевых действий на Донбассе. При этом он назвал Россию «страной-посредником» в урегулировании конфликта на Донбассе.

«РФ, как посредник в ТКГ, ведет целенаправленную работу и будет делать все необходимое для прекращения боевых действий и налаживания мирной жизни на Донбассе», — заявил Грызлов.

Ранее мы сообщали сколько жителей ОРДЛО поддержали бы сегодня «независимость Л/ДНР». 

 

 


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