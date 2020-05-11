Урегулирование конфликта на востоке Украины: Кравчук рассказал об альтернативном формате переговоров по Донбассу

Бывший президент Украины Леонид Кравчук назвал переговоры в Минске по урегулированию конфликта на Донбассе «недееспособными». Он считает, что Украина должна инициировать создание нового формата переговоров по Донбассу. По словам Кравчука, для того, чтобы переговоры были эффективными к Франции и Германии должны присоединиться США и Великобритания.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на Lenta.ua.

Бывший президент Украины Леонид Кравчук считает, что Украина должна создать новый формат переговоров по Донбассу. По его словам, Украина должна заявить, о том, что Минские соглашения не работают, но сделать данное заявление Украина должна не сама, а вмести с Францией и Германией.

Кравчук считает, что Украина в одностороннем порядке не может заявить о неэффективности Минска, иначе, по словам Кравчука, «это развяжет руки Путину».

«Путин в тот же день обвинит Украину в том, что она развалила переговорный процесс», — считает Кравчук.

По мнению первого президента Украины, Киев должен действовать совместно с европейскими странами и США.

«Когда мы вмести с Францией, Германией, США и Великобританией выпишем новый формат, тогда все будет по-другому. Важно, чтобы в этом формате РФ фигурировала, как страна-агрессор», — отметил Кравчук.

Кравчук не отрицает, что РФ будет всячески препятствовать созданию нового формата переговоров по Донбассу. Но, несмотря на это, Кравчук считает, что команда президента должна работать и проводить переговоры с западными лидерами.

Ранее мы сообщали, что Грызлов пообещал жителям ОРДЛО «наладить мирную жизнь» на Донбассе.