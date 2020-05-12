На должность мэра Киева может баллотироваться Дмитрий Разумков — источник

По крайней мере, такое развитие событий сейчас рассматривают в Офисе президента. Глава ОПУ считает, что Разумков — это единственный кандидат от «Слуги народа», у которого есть шансы победить Кличко на выборах столичного мэра.

Об этом сообщает «НБН» ссылаясь на Telegram-канал «Резидент«.

«Наш инсайдер сообщает, что Ермак убеждает Зеленского выдвинуть Разумкова на пост мэра Киева. Ермак считает, что только Разумков сможет обойти по голосам Виталия Кличко».

Источник добавил, что таким образом власть убьёт двух зайцев сразу: уберет Разумкова с должности спикера (потому что в последнее время он стал менее сговорчивым) и не позволит Дубинскому баллотировать на выборах мэра Киева от «Слуги народа».

Напомним, ранее мы писали, будет ли Сергей Притула баллотироваться на мэра Киева.