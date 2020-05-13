Ему не хватит 5 лет: замглавы ОПУ Сергей Трофимов считает, что Зеленский будет баллотироваться на второй срок

Сергей Трофимов рассказал, что для выполнения всех предвыборных обещаний Владимиру Зеленскому не хватит 5 лет. Поэтому не исключено, что он будет снова баллотироваться на пост президента.

Об этом Трофимов рассказал в интервью изданию «Гордон» пишет «НБН«.

«Это только мое личное мнение… Думаю, Зеленский не ограничится одним сроком. Я думаю, что должно быть продолжение каденции. Просто потому, что 5 лет не хватит чтобы что-то изменить».

При этом Трофимов подчеркнул, что это только его мнение и он с президентом не обсуждал эту тему:

«Я не решаю за президента, что и как ему делать. Есть ещё 4 года, это не мало, чтобы что-то делать, что-то менять, делать какие-то выводы. Главное слово остается за Зеленским».

Напомним, ранее мы писали, что Сергей Трофимов может стать новым главой ОПУ.