Ему не хватит 5 лет: замглавы ОПУ Сергей Трофимов считает, что Зеленский будет баллотироваться на второй срок

Политика
Христина Качоровська0
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Сергей Трофимов рассказал, что для выполнения всех предвыборных обещаний Владимиру Зеленскому не хватит 5 лет. Поэтому не исключено, что он будет снова баллотироваться на пост президента.

Сергей Трофимов
Сергей Трофимов. Фото — pravda.com.ua

Об этом Трофимов рассказал в интервью изданию «Гордон» пишет «НБН«.

«Это только мое личное мнение… Думаю, Зеленский не ограничится одним сроком. Я думаю, что должно быть продолжение каденции. Просто потому, что 5 лет не хватит чтобы что-то изменить».

При этом Трофимов подчеркнул, что это только его мнение и он с президентом не обсуждал эту тему:

«Я не решаю за президента, что и как ему делать. Есть ещё 4 года, это не мало, чтобы что-то делать, что-то менять, делать какие-то выводы. Главное слово остается за Зеленским».

Напомним, ранее мы писали, что Сергей Трофимов может стать новым главой ОПУ.


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