Почти 60% украинцев доверяют Владимиру Зеленскому — опрос

Президент Украины Владимир Зеленский возглавляет рейтинг политиков с наибольшим процентом доверия.

Об этом передает «НБН» ссылаясь результаты соцопроса проведенного соцгруппой «Рейтинг«.

Респондентам задали вопрос, кому из украинских политиков они доверяют. Результат оказался таким:

Владимир Зеленский — доверяют 57% / не доверяют -37%

Дмитрий Разумков — доверяют 25% / не доверяют 33%

Юрий Бойко — доверяют 25% / не доверяют 57%

Святослав Вакаручк — доверяют 24% / не доверяют 61%

Юлия Тимошенко — доверяют 22% / не доверяют 72%

Петр Порошенко — доверяют 20% / не доверяют 76%

Денис Шмыгаль — доверяют 14% / не доверяют 39%

Президенту Украины почти одинаково доверяют в разных регионах — от 56% в Центр до 60% на Юге. Спикеру Разумкову в каждом из регионов доверяют около 25% украинцев.

Юрия Бойко больше всего поддерживают на Востоке — 45%. Святослав Вакарчук больше всего симпатий имеет на Западе — 30%.

К Тимошенко практически одинаково относятся во всех частях Украины — от 20% на Юге и Востоке до 25% в Центре. Петра Порошенко активно поддерживают на Западе и в Центре — 26% и 24% соответственно. Также поддержкой западных регионов может похвастаться Денис Шмыгаль — 17%.

Опрос проводился с 12 по 13 мая во всех областях (кроме ОРДЛО и АР Крым). В опросе приняли участие 3000 респондентов.

Напомним, ранее мы сообщали, кто бы победил на выборах президента Украины в 2020 году.