Эскалация будет усиливаться – «депутат ДНР» сделал заявление по поводу урегулирования конфликта на Донбассе

Политика
Ольга Гергелюк0

«Депутат народного совета» так называемой «ДНР» Владислав Бердичевский заявил, что за год своего президентства Владимир Зеленский ничего не сделал для урегулирования конфликта на Донбассе.

депутат "ДНР" Владислав Бердичевский
«депутат» «ДНР» Владислав Бердичевский. Фото — m.politnavigator.net

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на портал DonPress. 

«Депутат» «народного совета» так называемой «ДНР» Владислав Бердичевский  заявил, что Киев ничего не делает для урегулирования конфликта на Донбассе. По словам представителя «ДНР», президент Украины Владимир Зеленский  «усиливает политику» Петра Порошенко. Бердичевский отметил, что последние заявления властей Киева по поводу мирного урегулирования конфликта на Донбассе  «не прибавляют оптимизма».

Представителей оккупантов заявил:

«Можно расценивать заявления Киева, как сигнал о том, что эскалация конфликта будет усиливаться, обстрелы – продолжаться, а выполнение Минских соглашений украинской стороной будет заморожено».

Также Бердичевский обвинил ВСУ в ежедневных обстрелах. Кроме того, «депутат» непризнанной «республики» заявил, что это украинские военные виноваты в гибели мирных жителей, а также в разрушенной инфраструктуре Донбасса.

Ранее мы сообщали, что жители оккупированной Донецкой области рассказали о ситуации с коронавирусом в «республике». 


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