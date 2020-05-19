Надо бежать – жители оккупированной Донецкой области в социальных сетях рассказали о ситуации с коронавирусом в «ДНР»

Жители временно оккупированной Донецкой области подозревают, что «власти» так называемой «ДНР» скрывают реальную информацию о ситуации с коронавирусом. Своими размышлениями по этому поводу жители Донецка и Донецкой области поделились в социальных сетях.

Об этом сообщил портал DonPress, сославшись на социальные сети, передает НБН.

Один из пользователей соцсетей считает, что динамика заболеваемости коронавирусом в так называемой «ДНР» значительно выше, чем в РФ. По его словам, те, цифры, которые каждый день озвучивает «министерство здравоохранения республики» надо умножить на 1000.

Другие пользователи социальных сетей согласились с мнением предыдущего комментатора. Они считают, что реальных цифр заболевших коронавирусом в «республике» никто не знает, а если и знают, то все равно никто никому не скажет правды.

«Прогноз не радужный», — пишет житель ОРДЛО. «Эти цифры это мизерная доля правды о заболевших», — добавил комментатор.

Кроме того, жители так называемой «ДНР» раскритиковали «власти республики» за то, что они не ввели нормальный карантин.

«Надо было нормальный карантин вводить, а то кто дома сидит, кто по рынках ходит, кто веселится, салют пускает», — добавили жители Донецка.

Жители оккупированного Донецка сошлись на мнении, что нужно придерживаться режима самоизоляции. А один из комментаторов под постом иронично написал:

«Надо бежать, товарищи».

Ранее мы сообщали, что КПВВ на Донбассе могут скоро возобновить свою работу.