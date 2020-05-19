Гордон раскрыл всю правду об интервью с Гиркиным: серьезное заявление журналиста (видео)

Журналист Дмитрий Гордон пошел на достаточно рискованный шаг не просто так. Когда он брал интервью с Поклонской, а также Гиркиным, его действия были согласованы с сотрудниками СБУ. Все соответствующие материалы, по его словам, уже были переданы в Гаагу.

Об этой информации сообщил сам Дмитрий Гордон в своем издании, передает «НБН».

«На сегодняшний день весь видеоматериал был отправлен в Гаагу. Это понадобится Украине для того, чтобы процесс об аннексии Крыма прошел на объективном уровне. То же самое касается Донбасса. Только что первый заместитель генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов опубликовал от имени Генропкуратуры благодарность мне за помощь государству в этих громких делах», — сообщил он в самом начале.

После этого Гордон обратился к тем, кто посчитал его пророссийским предателем, начав травлю. Прежде всего, он пристыдил этих людей. К тем же, кто пришел под его офис, он обратился совсем иначе.

«У вас есть время до утра следующего дня. Сотрите и исправьте все. Могу понять, вы были в неведении. Однако после этого заявления, уверен, вы измените свое мнение обо мне. Тем не менее у вас не было никакого морального права вести себя таким образом. Ваши лица были задокументированы. У вас есть время до 9 утра», — сообщил он в конце.

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