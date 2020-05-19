Климкин рассказал, почему Украина не смогла вернуть Донбасс: признание экс-главы МИДа

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин выразил свое мнение насчет того, почему Донбасс не был возвращен. По его мнению, не было достаточно сильного давления на Российскую Федерацию. Также он рассматривает причину в экономическом коллапсе и заинтересованности со стороны РФ.

Об этой информации сообщил «Гордон», передает «НБН».

«Владимир Зеленский и его команда должны были бы создать давление на РФ. Владимир Путин бы увидел серьезные намерения Украины. Зеленский мог бы на парижском саммите о повышении нашего присутствия в группе. Это бы уже создало подходящее давление. Но этого не было сделано», — сообщил Климкин в начале.

После этого бывший глава МИДа сообщил, что правительству нужно сделать еще несколько шагов по реинтеграции. По его словам, первый касается опасения, что при нынешнем коллапсе экономики и дальнейшим шагам касательно реинтеграции, ситуация будет доведена до коллапса безопасности государства.

«Второй шаг – это заинтересованность лиц в Российской Федерации. Они получают свои преимущества от черной экономики, которая давно действует на Донбассе. Там всегда идет борьба за экономические ресурсы. Если можно будет вывозить уголь и металлы, это тоже создаст препятствия РФ», — сообщил он.

Таким образом Климкин ответил на вопрос о том, почему Украина все еще не вернула Донбасс. Очевидно, по его словам, это произошло из-за отсутствия интереса у власти.

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