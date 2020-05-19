Нам врут о страшных преступлениях — фракция «Голос» начинает собирать подписи за отставку главы МОЗ

Политсила обвиняет Максима Степанова в коррупционном скандале, который касается покупки защитных костюмов для медиков по завышенной цене в Китае.

Об этом передает «НБН» ссылаясь на выступление Александры Устиновой в парламенте.

«Сегодня фракция «Голос» начинает собирать подписи за отставку главы МОЗ. Максим Степанов должен покинуть свой пост. Я прошу каждого из вас подписать наше постановление».

Как отметила нардеп, человек, который замешан в коррупционном скандале с закупкой защитных костюмов для врачей, не может занимать пост министра здравоохранения:

«Врачи не имеют никакой защиты. Особенно беззащитными оказались медики районных больниц, потому что у них нет ничего. И сейчас МОЗ фактически становится преступником… Потому что они позволили себе закупить костюмы в три раза дороже, по 488 гривен за штуку. К примеру, в Великобритании такие же костюмы покупают по 215 гривен. А мы платим по 488 гривен».

Но проблема не только в завышенных ценах, добавила Устинова, ведь даже эти костюмы не доставляют в Украину:

«Нам врут об ужасном преступлении. Пару дней назад Максим Степанов, которого уже окрестили как Максим Костюмов, снова нас обманул. Он заявил о том, что в Украину привезли защитные костюмы и их развезут по регионам. А вам скажу: я вчера посетила таможню. Нет никаких костюмов. Нам обещали 72 тысячи костюмов для врачей, но вместо 72 тысяч прибыло лишь 29 тысяч!».

Напомним, ранее Степанов заявил, что коронавирус в Украине лечат бесплатно.