«Слуги народа» хотят видеть предстоятелей украинских церквей участниками ТКГ в Минске

Представитель пропрезидентской фракции Ирина Верещук заявила, что было бы хорошо, если бы к переговорам в Минске присоединились митрополит Епифаний и глава УГКЦ Святослав Шевчук.

Об этом нардеп поведала в комментарии «Обозревателю«, пишет «НБН«.

Так, по словам Верещук, расширение Минского формата переговоров может быть вполне оправданным и полезным:

«Если это поможет продвинуться процессу — конечно же я за. Думаю, расширить число участников можно настолько, насколько будет нужно, чтобы это поддержали в обществе».

При этом, добавила народная избранница, к диалогу могут присоединиться «религиозные авторитеты»:

«Если к переговорам привлечь Епифания или же господина Шевчука — это точно не навредит делу».

Отвечая на вопрос ведущего, что предстоятели украинских церквей могут вызвать негатив у представителей «Л/ДНР» Верещук ответила:

«Мы все прекрасно понимаем, что конечным лицом, с кем мы ведем переговоры, является Россия. Она — одна из сторон конфликта и отвечает за всё, что происходит в ОРДЛО».

Напомним, ранее мы писали, что Украина хочет видеть на переговорах в ТКГ переселенцев из Донбасса.