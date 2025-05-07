Как информирует «НБН» со ссылкой на Telegram-канал замруководителя ОПУ Ирины Верещук, в течение этого месяца, отечественный парламент получит ряд проектов законов, предусматривающих создание системы национального сопротивления.

Исходя из слов Верещук, украинское общество начнут интенсивнее готовить к войне, чтобы сохранить наше государство: речь идет о системе национального сопротивления, задача которой — усилить подготовку социума к соответствующим вызовам. В частности, в ОПУ активно дискутировали о соответствующей законотворческой стратегии, и привлекли к урегулированию вопроса Минобороны, Командование и Генштаб ВСУ, МОН, а также представителей общественной сферы, которые помогут подготовить проекты законов и подзаконные акты.

Чиновница добавила — дело касается не просто изменений норм законодательства, а создания принципиально новой экосистемы подготовки всего гражданского населения к сопротивлению РФ. Этот процесс будет осуществляться дополнительно, и параллельно с базовой военной подготовкой мужчин к службе в Силах обороны.

Верещук резюмировала:

Потому что сильное государство — это не только армия, это общество, готовое к вызовам.

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