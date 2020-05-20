Если люди захотят: Владимир Зеленский готов пойти на второй президентский срок

Политика
Христина Качоровська0
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Во время сегодняшней пресс-конференции по случаю первой годовщины своего президентства Владимир Зеленский ответил, будет ли баллотироваться на второй срок.

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский. Фото — unian.ua

Об этом пишет «НБН«.

Так, отвечая на вопрос журналистов, Владимир Зеленский заявил, что у него есть много планов, которые он не успеет выполнить за одну каденцию.

На второй уточняющий вопрос от СМИ, он ответил:

«Я подумаю. Да, я обещал прийти на один год… Но посмотрим, что люди скажут. Если будет большая поддержка, то я обязательно подумаю о втором сроке».

Напомним, ранее замглавы ОПУ Сергей Трофимов заявил, что Зеленский может баллотироваться на второй срок.


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