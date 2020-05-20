Он просто бегает за рейтингами — Владимир Парасюк о пресс-конференции Зеленского

Политика
Христина Качоровська0
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Бывший народный избранник и активист Революции Достоинства отметил, что Владимир Зеленский научился красиво говорить… Но это совсем не значит, что он научился выполнять свои обещания.

Владимир Парасюк
Владимир Парасюк. Фото — atr.ua

Об этом пишет «НБН» ссылаясь на Facebook Владимира Парасюка.

Экс-нардеп отметил, что больше всего на мероприятии раздражали журналисты из телеканалов Виктора Медведчука:

«Они не говорили, а гавкали. Вместо того, чтобы одобрить аккредитацию авторитетным журналистам, мы слушали российские темники от ш**х, которые продадут свою совесть за 3 копейки».

Что касается самого президента, то с ним всё просто, подчеркнул Парасюк:

«Он умеет красиво говорить, но надо ещё и красиво делать. Зеленский знает, где проходят красные линии, но он никогда не будет иметь твердой и жесткой национальной позиции. Нет, он не либерал… Он тупо гонится за рейтингом, хотя всячески отрицает это. И Авакова он никогда не уволит, потому что верит в его незаменимость».

В общем же, подводят итоги пресс-конференции президента Парасюк отметил, что за год Владимир смог стать Владимиром Александровичем:

«Система ему полностью промыла мозг. Он быстро учиться, это заметно… Но вот учителя у него не те.

Но в целом всё было искренне и открыто. С большим количество теплой воды в ванной».

Напомним, ранее мы писали, что Зеленский провел пресс-конференцию в честь первой годовщины своего президентсва.


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