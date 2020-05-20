Он просто бегает за рейтингами — Владимир Парасюк о пресс-конференции Зеленского

Бывший народный избранник и активист Революции Достоинства отметил, что Владимир Зеленский научился красиво говорить… Но это совсем не значит, что он научился выполнять свои обещания.

Об этом пишет «НБН» ссылаясь на Facebook Владимира Парасюка.

Экс-нардеп отметил, что больше всего на мероприятии раздражали журналисты из телеканалов Виктора Медведчука:

«Они не говорили, а гавкали. Вместо того, чтобы одобрить аккредитацию авторитетным журналистам, мы слушали российские темники от ш**х, которые продадут свою совесть за 3 копейки».

Что касается самого президента, то с ним всё просто, подчеркнул Парасюк:

«Он умеет красиво говорить, но надо ещё и красиво делать. Зеленский знает, где проходят красные линии, но он никогда не будет иметь твердой и жесткой национальной позиции. Нет, он не либерал… Он тупо гонится за рейтингом, хотя всячески отрицает это. И Авакова он никогда не уволит, потому что верит в его незаменимость».

В общем же, подводят итоги пресс-конференции президента Парасюк отметил, что за год Владимир смог стать Владимиром Александровичем:

«Система ему полностью промыла мозг. Он быстро учиться, это заметно… Но вот учителя у него не те. Но в целом всё было искренне и открыто. С большим количество теплой воды в ванной».

Напомним, ранее мы писали, что Зеленский провел пресс-конференцию в честь первой годовщины своего президентсва.