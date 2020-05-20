Пресс-конференция президента Зеленского (онлайн)

В среду, 20 мая, глава государства Владимир Зеленский проведет большую пресс-конференцию по случаю годовщины своего президентства.

Ровно год назад. 20 мая 2019 года, Владимир Зеленский официально стал президентом Украины, пишет «НБН«.

Год его президентства выдался не очень спокойным. Скандалов получилось больше, нежели приятных моментов. Громкие назначения, увольнения, скандалы с окружением, аресты волонтеров и участников АТО, попытка примирения с Россией и др. не слабо ударили по рейтингу президента, хотя его поддержка всё ещё довольно весомая.

Среди побед Зеленсокго стоит отметить отмену депутатской неприкосновенности, закон об импичменте, закон «О банках», ощутимое снижение цены на газ.

Отметим, что за этот год президент уже давал большую пресс-конференцию, которая стала рекордной: Владимир Зеленский отвечал на вопросы СМИ более 14 часов в октябре 2019 года.

Напомним, ранее мы сообщали, что на пресс-конференции Зеленского возможны провокации.