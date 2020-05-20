Там есть многие — Зеленский ответил о присутствии российских военных на Донбассе

Глава государства отметил, что он прекрасно знает, кто воюет среди боевиков ОРДЛО и нет смысла об этом постоянно говорить.

Об этом сообщает «НБН«.

По словам Зеленского, на Востоке Украины, на стороне боевиков, воюют много разных людей:

«Там есть и россияне, там есть и украинцы, которые получили российский паспорт и стали россиянами. Мы знаем точно, кто воюет на стороне «Л/ДНР». Есть немало доказательств причастности российских десантников, которые на Донбассе стреляют в наших людей. Мы всё это понимаем и знаем».

Поэтому, подытожил Зеленский, не стоит думать, что если он не говорит о причастности россиян к войне, значит этого нет:

«Не надо искать «зраду», её нет. Просто нет смысла каждый раз говорить одно и тоже. Мы знаем, кто там воюет, сколько их и почему они по нам стреляют. Да, там есть и российские военные, и российские граждане. И мы понимаем, что команды им идут с России».

Напомним, ранее мы писали, что Владимир Зеленский готов баллотироваться на второй президентский срок.