В Кремле не знают, будут ли приглашать Зеленского на Парад победы в Москве

Как отметил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, Кремль точно пригласит лидеров стран СНГ. Но вот Украина, как известно, покинула данную организацию.

Об этом передает «НБН» ссылаясь на «Сегодня«.

Дмитрий Песков, во время пресс-конференции, не смог ответить на вопрос, будет ли Кремль приглашать Зеленского на Парад победы в Москве. По его словам, на мероприятие будут приглашены лидеры стран СНГ… А Украина вышла из этой организации:

«Пока мы придерживаемся принципа, что приглашаем лишь лидеров СНГ. Что касается Зеленского, я ничего не могу сказать. Я вам ответил о наших принципах».

Напомним, ранее мы сообщали, что парад победы в Москве перенесли на 24 июня.