В Кремле не знают, будут ли приглашать Зеленского на Парад победы в Москве

Политика
Христина Качоровська0
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Как отметил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, Кремль точно пригласит лидеров стран СНГ. Но вот Украина, как известно, покинула данную организацию.

Дмитрий Песков
Дмитрий Песков. Фото — tass.ru

Об этом передает «НБН» ссылаясь на «Сегодня«.

Дмитрий Песков, во время пресс-конференции, не смог ответить на вопрос, будет ли Кремль приглашать Зеленского на Парад победы в Москве. По его словам, на мероприятие будут приглашены лидеры стран СНГ… А Украина вышла из этой организации:

«Пока мы придерживаемся принципа, что приглашаем лишь лидеров СНГ. Что касается Зеленского, я ничего не могу сказать. Я вам ответил о наших принципах».

Напомним, ранее мы сообщали, что парад победы в Москве перенесли на 24 июня.


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