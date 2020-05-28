Этот год будет решающим для Украины и Донбасса: российский политолог озвучил кровавые планы Кремля

Кремль хочет «работать» с Украиной с помощью ее же собственного политического руководства.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на donpress.com.

Такое мнение высказал российский политолог Валерий Соловей в интервью известному правозащитнику Марку Фейгину.

По его словам, Кремль имеет два плана по дальнейшему развитию ситуации. Один из них мирный, другой – не мирный.

По мирному плану Украина соглашается на переговоры с террористами, принимает новый Закон о выборах, в том числе и в местные органы власти в так называемых «Л/ДНР». Параллельно Кремль будет настаивать на проведении внеочередных выборов в украинский Парламент, в результате которых Москва рассчитывает на приход в Раду своих ставленников.

По второму не мирному плану создаются провокационные ситуации с террористическими актами в Донецке, Луганске и в Москве, при которых гибнут мирные граждане, а вместе с ними и несколько «героев» «русской весны». После чего Украине предъявляются «прямые доказательства» причастности к терактам украинских националистов.

Далее следует ультиматум Украине о разоружении добровольческих корпусов. А это уже может привести к терактам в Украине.

«В Украине вместе с этими терактами вспыхивает националистический мятеж, и Россия вводит войска для братской помощи», — высказал мнение Соловей.

К тому же это станет хорошим поводом для России получить сухопутный коридор в Крым.

Ранее сообщалось о том, что в Кремле напуганы и принимают опрометчивые решения.