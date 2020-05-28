Россия свозит на позиции в ОРДО алкашей и аморальных уродов: пропагандисты Кремля раскрыли правду об обстрелах жилых кварталов «ДНР»

Глава так называемой «ДНР» Денис Пушилин признал, что обстрелы жилых кварталов в городах ОРДО велись «бойцами народной милиции» и принес свои соболезнования жителям оккупированного Донбасса.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на dialog.ua.

Также Пушилин пообещал взять это под свой контроль и «расследовать факты нарушения Минских договоренностей боевиками ОРДО».

«Приношу свои соболезнования пострадавшим жителям Донбасса за несогласованный обстрел жилых кварталов нашими подразделениями», — сказано в сообщении.

После признания главы «ДНР», пророссийские «журналисты» в ОРДО начали более открыто высказываться о том, что Россия творит на Донбассе.

Особо стоит отметить реакцию на заявление Пушилина бывшей журналистки информагентства «Новороссия» Яны Баши, которая написала под его постом, что стреляли по жилым домам не «ополченцы» ОРДО, а прибывшие из России наемники.

«Россия свозит алкашей и аморальных уродов на наши позиции: такие «ошибки» регулярны», — написала пропагандистка.

Ранее сообщалось о том, что Украина полностью ликвидирует администрации «ДНР» и «ЛНР».